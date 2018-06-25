Знаменательные события в истории: 25 июня 2018 года

Праздники:

День дружбы и единения славян.

День моряка (День мореплавателя).

День молодежи Украины.

День таможенной службы Украины.

История:

1857 Вышло первое издание книги Шарля Бодлера "Цветы зла".

1876 Американский рыбак Альфред Енсен впервые в истории в одиночку переплыл через Атлантический океан.

Родились в этот день:

1852 Антонио Гауди испанский архитектор.

1864 Вальтер Нернст немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.

1903 Джордж Оруэлл английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений.

1935 Чарльз Шеффилд американский писатель-фантаст.

Ушли из жизни:

1822 Эрнст Гофман немецкий писатель, композитор, дирижер.

1997 Жак-Ив Кусто французский океанограф и путешественник.

1999 Евгений Моргунов советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР.

2009 Майкл Джексон американский певец, танцор и автор песен.

Именины:

Андрей, Анна, Иван, Петр, Степан, Иван.