Знаменательные события в истории: 26 июня 2018 года

Праздники:

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Международный день в поддержку жертв пыток.

История:

1870 Состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

1959 Катастрофа самолета Lockheed Starliner близ Милана. На тот момент самая смертоносная авиакатастрофа в Италии (68 погибших).

1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС.

1960 Провозглашена независимость Мадагаскара.

1960 Провозглашена независимость Сомалиленда от Великобритании.

1963 Джон Кеннеди в "Берлинской речи" по поводу 15-летия "Берлинского воздушного моста" перед 400 тыс. берлинцев выразил восхищение Берлином как форпостом свободы.

2015 Верховный суд США внес изменения в Конституцию страны и разрешил однополые браки во всех 50 штатах.

Родились в этот день:

1824 Уильям Кельвин, шотландский ученый-физик.

1892 Перл Бак, американская писательница, Нобелевский лауреат.

1911 Милдред Элла Дидриксон, американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная олимпийская чемпионка.

1927 Владимир Мотыль, советский и российский кинорежиссер.

1970 Пол Томас Андерсон, американский режиссер, сценарист и продюсер.

1970 Крис О’Доннелл, американский киноактер.

1972 Гару, канадский певец, актер, исполнитель роли Квазимодо в оригинальной версии мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

1979 Райан Теддер, американский композитор и певец, вокалист группы OneRepublic.

1993 Ариана Гранде, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, композитор, автор песен и фотомодель.

Ушли из жизни:

1986 Вадим Сидур, художник, скульптор-авангардист, поэт и прозаик. Один из классиков скульптуры ХХ столетия.

2010 Василий Евсеев, советский и украинский футболист.

Именины:

Акулина, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Иван.