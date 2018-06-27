Знаменательные события в истории: 27 июня 2018 года
В этот день, 27 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день рыболовства.
День микро-, малых и средних предприятий.
История:
1615 Чай впервые импортирован в Европу.
1834 Открыт Киевский университет.
1931 В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.
1964 В Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.
1967 В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
1980 Над Тирренским морем взорвался итальянский самолёт Douglas DC-9. Погиб 81 человек.
1986 Международный суд в Гааге вынес решение о нарушении Соединенными Штатами международного права и суверенитета Никарагуа за оказание помощи никарагуанским контрас.
1988 Столкновение двух пригородных поездов на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 были ранены.
1990 Торжественная церемония разоружения никарагуанских контрас, символизирующая окончание гражданской войны в Никарагуа.
1991 Войной Словении за независимость начались Югославские войны.
1997 Окончание гражданской войны в Таджикистане.
2017 В Киеве в 8:16 произошел теракт. Погиб полковник Максим Шаповал. Также пострадала женщина которая проходила мимо.
Родились в этот день:
1462 Людовик XII, король Франции (1498-1515).
1838 Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.
1966 Джей Джей Абрамс, американский режиссер, продюсер, сценарист ("Миссия невыполнима 3", "Звездные войны: Пробуждение силы").
1972 Павел Булатников, вокалист и перкуссионист минской группы "Ляпис Трубецкой".
1975 Тоби Магуайр, американский актер.
1977 Рауль Гонсалес, испанский футболист, известный по выступлению за мадридский "Реал".
1987 Эд Вествик, британский актер и музыкант.
1987 Светлана Кузнецова, российская теннисистка, победитель Ролан Гаррос 2009.
1989 Мэттью Льюис, английский актер.
Ушли из жизни:
1574 Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма.
1913 Дмитрий Миллер, украинский историк, исследователь истории Гетманщины и Слобожанщины.
1915 Алина Шариго, жена французского художника Пьера-Огюста Ренуара.
2001 Туве Янссон, финская писательница, художница и иллюстратор, создатель образа Муми-троллей.
2017 Сергей Якутович, украинский художник, график, книжный иллюстратор, известный также работой в кино. Сын известных художников Георгия Якутовича и Александры Павловской, отец Антона Якутовича.
Именины:
Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.