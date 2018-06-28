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Знаменательные события в истории: 28 июня 2018 года

Знаменательные события в истории: 28 июня 2018 года
07:18 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 28 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Конституции Украины.

История:

1569 Подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским.

1919 Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

1967 Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

1989 В Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

1996 Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.

1997 За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Родились в этот день:

1577 Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1712 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1946 Роберт Линн Асприн, американский писатель-фантаст.

1948 Кэти Бейтс, американская актриса и режиссёр.

1971 Илон Маск, канадско-американский инженер и предприниматель, основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors.

1996 Донна Векич, хорватская теннисистка.

Ушли из жизни:

1836 Джеймс Мэдисон, 4-й президент США (1809–1817), один из ключевых авторов Конституции США.

1855 Фицрой Сомерсет Реглан, британский фельдмаршал.

1914 Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.

1992 Михаил Таль, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

2007 Лиз Клэйборн, американский модельер-дизайнер.

Именины:

Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор. 

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Все по теме:

28 июня, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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