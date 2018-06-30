Знаменательные события в истории: 30 июня 2018 года

Праздники:

Международный день астероида.

История:

1894 Открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэр бридж.

1908 На Землю упал Тунгусский метеорит.

1936 напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

1962 катастрофа самолета Ту-104 близ Красноярска. На тот момент - крупнейшая авиакатастрофа в СССР (84 погибших).

1972 для координации всемирного времени впервые введена високосная секунда (23:59:60).

1997 в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".

Родились в этот день:

1789 Орас Верне, французский художник.

1817 Джозеф Гукер, английский ботаник и путешественник.

1860 Владимир Михельсон. российский физик и геофизик, метеоролог, академик.

1907 - Роман Шухевич (псевдонимы: Тарас Чупринка, Тур, Роман Лозовский, Монах, Туча, Степан, Щука, Колокол), выдающийся украинский политический, военный деятель. Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армии (УПА), председатель Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета (УГВР), председатель провода Организации Украинских Националистов (ОУН) в Украине.

1985 Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1861 Элизабет Браунинг, английская поэтесса.

1995 Назарий Яремчук, певец, народный артист Украины.

1995 Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести "Белый Бим Черное ухо".

Именины:

Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея.