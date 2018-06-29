Далее вас ждут фотографии из книги «Another Vietnam: Pictures of the War from the Other Side» в которой опубликованы редкие фото войны во Вьетнаме.

Особенность этих снимков заключается в том, что они были сделаны солдатами армии Северного Вьетнама и партизанами Вьетконга, боровшимися за освобождение своей страны от американцев. Сход партизанок в лесу в Намкане, 1972 год. Они скрывали лица под масками, чтобы оставаться анонимными, а значит – не иметь возможности выдать друг друга под пытками в случае попадания в плен.