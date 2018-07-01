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Знаменательные события в истории: 1 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 1 июля 2018 года
07:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 1 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День архитектуры Украины.

День работников морского и речного флота.

История:

1569 Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1751 Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

1867 Канада стала самоуправляемым доминионом Великобритании.

1877 Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.

1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

1911 Польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определённых химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

1915 Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) обнажилась в фильме "Дочь богов".

1966 Франция вышла из военной организации НАТО.

1980 Песня "О, Канада" провозглашена национальным гимном Канады.

2011 в Монако состоялось бракосочетание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

2013 Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

2014 Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

2016 деноминация национальной валюты в Беларуси.

Родились в этот день:

1646 Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1908 Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".

1934 Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.

1961 Карл Льюис, американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.

1961 Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

1964 Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

1977 Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель.

1989 Ханна Мюррей, британская актриса.

1996 Аделина Сотникова, фигуристка, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2014).

Ушли из жизни:

1896 Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.

2004 Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".

Именины:

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей. 

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Все по теме:

1 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 27 июня 2018 года Знаменательные события в истории: 26 июня 2018 года Знаменательные события в истории: 25 июня 2018 года

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