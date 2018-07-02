Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В этом году более 1000 мигрантов утонули при попытке пересечь Средиземное море
В этом году более 1000 мигрантов утонули при попытке пересечь Средиземное море
Новости: Спасение СВПД: Президент Ирана едет в Европу
Спасение СВПД: Президент Ирана едет в Европу
Новости: ЛеБрон Джеймс перешел в "Лейкерс" Михайлюка
ЛеБрон Джеймс перешел в "Лейкерс" Михайлюка
Новости: Закулисные факты об известных фильмах, о которых вы, вероятно, не знали (Фото)
Закулисные факты об известных фильмах, о которых вы, вероятно, не знали (Фото)
X

Знаменательные события в истории: 2 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 2 июля 2018 года
07:32 Сегодня Телеграф

В этот день, 2 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день спортивного журналиста.

Всемирный день НЛО (День уфолога).

История:

1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.

1918 Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1976 В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.

1996 катастрофа трамвая в Днепродзержинске, унесшая жизни 34 человек.

2002 Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2009 Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

2011 В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

Родились в этот день:

1714 Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1925 Патрис Лумумба, африканский политический деятель.

1982 Елка, украинская и российская певица.

1983 Мишель Бранч, американская певица.

1984 Джонни Вейр, трехкратный чемпион США по фигурному катанию.

1985 Эшли Тисдейл, американская актриса, певица и телевизионный продюсер.

1986 Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

1990 Марго Робби, австралийская актриса.

Ушли из жизни:

1566 Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.

1778 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1961 Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

1999 Марио Пьюзо, американский писатель, автор романа "Крестный отец".

2016 Эли Визель, американский и французский писатель, журналист и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1986).

2016 Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии "Оскар".

Именины:

Иван, Фаддей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

2 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 28 июня 2018 года Знаменательные события в истории: 27 июня 2018 года Знаменательные события в истории: 26 июня 2018 года

Последние новости

Ученые предположили, что "водные миры" могут быть колыбелью для жизни Знаменитые дети, чья популярность сыграла с ними злую шутку (Фото) Вы бы ни за что не догадались, что странного в этой влюбленной парочке (Фото)
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
03 На Киевском вокзале задержали вора
04 Хорватия - Дания 1:1 (3:2 по пенальти)
05 Россия по пенальти обыграла Испанию на ЧМ-2018
Новости сегодня
07:38 Гороскоп на сегодня, 02 июля 2018: все знаки зодиака
07:30 Представители США и КНДР провели встречу
07:24 Вы будете смеяться: забавные и остроумные комментарии из социальных сетей
07:19 Канада обложила пошлинами американский кетчуп и сталь
06:46 НБУ установил курс валют на утро 2 июля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти
Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти
Новости: В Мексике завершились выборы
В Мексике завершились выборы
Новости: Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку
Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку
Новости: Рецепт дня: классическая шарлотка со сметаной
Рецепт дня: классическая шарлотка со сметаной
Добавить комментарий
0