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Знаменательные события в истории: 3 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 3 июля 2018 года
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 3 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Белоруссия - День независимости.

Россия, Республика Алтай, Хакасия - День образования.

США, Виргиния - День эмансипации.

Мефодий Перепелятник.

История:

1841 английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.

1880 ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.

1885 украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".

1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.

1915 выпущены первые в Турции бумажные деньги.

1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".

1948 Албания потребовала покинуть страну всех граждан Югославии.

1949 "Энола Гей" - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, - стал экспонатом музея Смитсоновского института.

2005 в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

2006 астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.

Родились в этот день:

1883 Франц Кафка, немецкий писатель.

1937 Том Стоппард, английский драматург, режиссер, сценарист и критик.

1962 Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.

Ушли из жизни:

1642 Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.

1935 Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".

1971 Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".

1977 Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.

Именины:

Андрей, Глеб, Иван, Наум, Николай. 

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Все по теме:

3 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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