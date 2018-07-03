Знаменательные события в истории: 3 июля 2018 года
В этот день, 3 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Белоруссия - День независимости.
Россия, Республика Алтай, Хакасия - День образования.
США, Виргиния - День эмансипации.
Мефодий Перепелятник.
История:
1841 английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.
1880 ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.
1885 украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".
1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.
1915 выпущены первые в Турции бумажные деньги.
1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".
1948 Албания потребовала покинуть страну всех граждан Югославии.
1949 "Энола Гей" - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, - стал экспонатом музея Смитсоновского института.
2005 в Испании вступил в силу закон об однополых браках.
2006 астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.
Родились в этот день:
1883 Франц Кафка, немецкий писатель.
1937 Том Стоппард, английский драматург, режиссер, сценарист и критик.
1962 Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.
Ушли из жизни:
1642 Мария Медичи, королева Франции (1600-1631), супруга Генриха IV, мать Людовика XIII.
1935 Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".
1971 Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".
1977 Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.
Именины:
Андрей, Глеб, Иван, Наум, Николай.