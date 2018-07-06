Знаменательные события в истории: 6 июля 2018 года
В этот день, 6 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день поцелуя.
День рождения Далай-ламы.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
История:
1785 Конгресс США постановил назвать американскую валюту "долларом".
1885 Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.
1912 В Стокгольме открылись V Летние Олимпийские игры (на самом деле соревнования шли с апреля).
1957 Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.
1994 На экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".
2013 В Сан-Франциско произошла первая катастрофа Boeing 777.
Родились в этот день:
1907 Фрида Кало, мексиканская художница.
1935 Далай-лама, XIV буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат.
1946 Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.
1946 Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
1951 Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".
1975 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), рэп-исполнитель из США.
1980 Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.
Ушли из жизни:
1533 Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.
1535 Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.
1934 Нестор Махно, украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно.
1937 Богдан-Игорь Антоныч, украинский поэт, прозаик.
1971 Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.
2008 Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
2009 Роберт Макнамара, американский политик и предприниматель, министр обороны США в 1961-1968.
Именины:
Алексей, Антон, Герман, Петр, Святослав, Федор.