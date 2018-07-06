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Знаменательные события в истории: 6 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 6 июля 2018 года
08:13 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 6 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день поцелуя.

День рождения Далай-ламы.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

История:

1785 Конгресс США постановил назвать американскую валюту "долларом".

1885 Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.

1912 В Стокгольме открылись V Летние Олимпийские игры (на самом деле соревнования шли с апреля).

1957 Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.

1994 На экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

2013 В Сан-Франциско произошла первая катастрофа Boeing 777.

Родились в этот день:

1907 Фрида Кало, мексиканская художница.

1935 Далай-лама, XIV буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат.

1946 Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.

1946 Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

1951 Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".

1975  50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), рэп-исполнитель из США.

1980 Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.

Ушли из жизни:

1533 Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.

1535 Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.

1934 Нестор Махно, украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно.

1937 Богдан-Игорь Антоныч, украинский поэт, прозаик.

1971 Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.

2008 Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

2009 Роберт Макнамара, американский политик и предприниматель, министр обороны США в 1961-1968.

Именины:

Алексей, Антон, Герман, Петр, Святослав, Федор. 

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Все по теме:

6 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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