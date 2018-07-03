Множество привычных вещей окружают нас.
Множество привычных вещей окружают нас. Мы привыкли их видеть каждый день. Но мало кто представляет вид этих самых вещей, когда они были произведены впервые.
Множество привычных вещей окружают нас. Мы привыкли их видеть каждый день. Но мало кто представляет вид этих самых вещей, когда они были произведены впервые.
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