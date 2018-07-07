Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года
В этот день, 7 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Иван Купала.
Международный день кооперативов.
Международный день Днепра.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
История:
1807 Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.
1881 В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
1891 Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.
1920 В Антверпене начались VII Летние Олимпийские игры (официальная церемония открытия состоялась 14 августа).
1923 В Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова.
1937 Инцидент на мосту Лугоуцяо недалеко от Пекина. Нападение японских войск на китайский гарнизон стало началом крупномасштабной агрессии Японии против Китая и послужило еще одним шагом к началу Второй мировой войны.
1940 Во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.
1957 Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.
1980 Первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.
1985 Борис Беккер победил в Уимблдонском теннисном турнире, став самым молодым чемпионом (на тот момент ему было 17 лет 227 дней).
1987 Начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.
1989 В Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке.
1997 Разрушительное наводнение в Центральной Европе.
2009 Похоронили короля поп-музыки Майкла Джексона.
Родились в этот день:
1752 Жозеф Мари Жаккар, французский ткач и изобретатель.
1860 Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.
1901 Витторио Де Сика, итальянский актер, режиссер.
1940 Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы "The Beatles".
1943 Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
1980 Мишель Кван, американская фигуристка.
Ушли из жизни:
1854 Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома).
1890 Генри Нестле, швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании "Nestle".
1930 Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.
1967 Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух Оскаров.
2006 Сид Барретт, английский музыкант, поэт и художник, основатель группы "Pink Floyd".
Именины:
Антон, Иван, Никита, Яков.