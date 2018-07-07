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Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года
08:15 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 7 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Иван Купала.

Международный день кооперативов.

Международный день Днепра.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

История:

1807 Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.

1881 В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

1891 Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.

1920 В Антверпене начались VII Летние Олимпийские игры (официальная церемония открытия состоялась 14 августа).

1923 В Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова.

1937 Инцидент на мосту Лугоуцяо недалеко от Пекина. Нападение японских войск на китайский гарнизон стало началом крупномасштабной агрессии Японии против Китая и послужило еще одним шагом к началу Второй мировой войны.

1940 Во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.

1957 Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

1980 Первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.

1985 Борис Беккер победил в Уимблдонском теннисном турнире, став самым молодым чемпионом (на тот момент ему было 17 лет 227 дней).

1987 Начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.

1989 В Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке.

1997 Разрушительное наводнение в Центральной Европе.

2009 Похоронили короля поп-музыки Майкла Джексона.

Родились в этот день:

1752 Жозеф Мари Жаккар, французский ткач и изобретатель.

1860 Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.

1901 Витторио Де Сика, итальянский актер, режиссер.

1940 Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы "The Beatles".

1943 Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1980 Мишель Кван, американская фигуристка.

Ушли из жизни:

1854 Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома).

1890 Генри Нестле, швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании "Nestle".

1930 Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.

1967 Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух Оскаров.

2006 Сид Барретт, английский музыкант, поэт и художник, основатель группы "Pink Floyd".

Именины:

Антон, Иван, Никита, Яков. 

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Все по теме:

7 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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