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Знаменательные события в истории: 10 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 10 июля 2018 года
07:08 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 10 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

История:

1878 В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.

1925 В Дейтоне начался "Обезьяний процесс" против преподавания теории Дарвина.

1962 В США запущен спутник связи "Telstar-1".

1985 Катастрофа Ту-154 под Учкудуком. Погибли 200 человек - крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации.

Родились в этот день:

1509 Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.

1792 Фредерик Марриет, английский писатель, автор приключенческих романов.

1830 Камиль Писсарро, французский художник-импрессионист.

1856 Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.

1871 Марсель Пруст, французский писатель.

1888 Джорджо де Кирико, итальянский художник.

1897 Джон Гилберт, американский актер эпохи немого кино.

1947 Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.

1957 Юрий Стоянов, советский и российский артист театра и кино, Народный артист России.

1931 Элис Манро, канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (2013) и Букеровской премии (2009).

1955 Леонид Буряк, украинский футболист, тренер.

1982 Владислав Яма, украинский танцовщик.

Ушли из жизни:

649 Тай Цзун, китайский император (626-649) династии Тан.

1851 Луи Дагер, французский художник, один из создателей фотографии.

Именины:

Александр, Георгий, Иван, Петр, Самсон. 

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Все по теме:

10 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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