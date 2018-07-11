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Знаменательные события в истории: 11 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 11 июля 2018 года
07:17 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 11 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день народонаселения.

Всемирный день шоколада.

День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы.

История:

1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.

1941 Началась героическая оборона Киева.

1974 Найдена знаменитая китайская "Терракотовая армия".

1983 Катастрофа Boeing 737 под Куэнкой, погибли 119 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Эквадоре.

2006 Компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционных систем Windows 98 и Windows ME.

2010 Сборная Испании впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

2014 Ракетная атака под Зеленопольем в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины.

Родились в этот день:

1934 Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи "Armani".

1956 Сила Уорд, американская актриса.

1969 Олег Гуцуляк, украинский писатель.

1990 Каролина Возняцки, датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

1996 Алессия Кара, канадская певица.

Ушли из жизни:

1937 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.

1941 Артур Эванс, британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.

1971 Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст, редактор журнала "Astounding Science Fiction".

1989 Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

2007 Леди Берд Джонсон, первая леди США в 1963-1969, супруга президента Линдона Джонсона.

Именины:

Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сергей.

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Все по теме:

11 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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