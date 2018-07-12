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Знаменательные события в истории: 12 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 12 июля 2018 года
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 12 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

День святой Вероники - покровительницы фотографии (День фотографа).

История:

1917 В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия был применен отравляющий газ иприт.

1931 Во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

1988 Областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

1996 Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.

1998 Футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).

1998 Памятный Гран-При Великобритании. Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах, по ходу гонки он был наказан штрафом "stop&go" за обгон под желтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересек линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.

2009 Президентом Литвы впервые стала женщина - Даля Грибаускайте.

2011 Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

Родились в этот день:

1854 Джордж Истмен, американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak.

1884 Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.

1917 Эндрю Уайет, американский художник-реалист.

1963 Стелла Захарова, украинская гимнастка.

1978 Мишель Родригес, американская актриса и продюсер.

1985 Эмиль Хегле Свендсен, норвежский биатлонист.

1989 Фиби Тонкин, австралийская актриса.

Ушли из жизни:

1536 Эразм Роттердамский, европейский гуманист, философ и писатель.

1682 Жан Пикар, французский астроном.

2007 Михаил Гичан (Михон), гитарист киевской рок-группы "Крошка Цахес".

Именины:

Григорий, Павел, Петр. 

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Все по теме:

12 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 9 июля 2018 года Знаменательные события в истории: 8 июля 2018 года Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года

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