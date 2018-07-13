Знаменательные события в истории: 13 июля 2018 года
В этот день, 13 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Собор 12-ти апостолов.
Казахстан - День сотрудников органов национальной безопасности.
США, штат Теннеси - День Натана Форреста.
Черногория - День государственности.
Япония - праздник Бон (день поминовения усопших).
История:
1837 Королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.
1871 В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.
1908 В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.
1923 В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись "Hollywood".
1930 В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.
Родились в этот день:
1933 Пьеро Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.
1976 Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель.
1977 Эшли Скотт, американская актриса.
1983 Лю Сян, китайский легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира.
1985 Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.
Ушли из жизни:
1632 Памво Берында, украинский и русский лексикограф, переводчик и издатель.
1793 Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев.
1954 Фрида Кало, мексиканская художница.
2004 Карлос Клайбер, австрийский дирижер.
2013 Кори Монтейт, актер, наиболее известный по роли Финна Хадсона в американском телевизионном сериале "Хор".
2014 Лорин Маазель, американский дирижер, скрипач, композитор.
2017 Лю Сяобо, китайский правозащитник, литератор, лауреат Нобелевской премии мира (2010).
Именины:
Андрей, Дина, Иван, Петр, Степан, Фаддей, Филипп.