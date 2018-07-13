Знаменательные события в истории: 13 июля 2018 года

Праздники:

Собор 12-ти апостолов.

Казахстан - День сотрудников органов национальной безопасности.

США, штат Теннеси - День Натана Форреста.

Черногория - День государственности.

Япония - праздник Бон (день поминовения усопших).

История:

1837 Королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.

1871 В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.

1908 В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1923 В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись "Hollywood".

1930 В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.

Родились в этот день:

1933 Пьеро Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.

1976 Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель.

1977 Эшли Скотт, американская актриса.

1983 Лю Сян, китайский легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира.

1985 Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.

Ушли из жизни:

1632 Памво Берында, украинский и русский лексикограф, переводчик и издатель.

1793 Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев.

1954 Фрида Кало, мексиканская художница.

2004 Карлос Клайбер, австрийский дирижер.

2013 Кори Монтейт, актер, наиболее известный по роли Финна Хадсона в американском телевизионном сериале "Хор".

2014 Лорин Маазель, американский дирижер, скрипач, композитор.

2017 Лю Сяобо, китайский правозащитник, литератор, лауреат Нобелевской премии мира (2010).

Именины:

Андрей, Дина, Иван, Петр, Степан, Фаддей, Филипп.