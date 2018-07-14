Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Знаменательные события в истории: 14 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 14 июля 2018 года
07:23 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 14 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Ирак - День революции.

Франция - День взятия Бастилии.

Швеция - День рождения кронпринцессы Виктории.

Южная Осетия - День миротворца.

История:

1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.

1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.

1894 Во Львове прошёл первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).

1941 Впервые в бою была применена знаменитая "Катюша".

1946 Вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока "Уход за ребенком и его воспитание".

1964 Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.

1976 В Канаде отменена смертная казнь.

2002 В Украине образована первая епархия римско-католической церкви.

Родились в этот день:

1602 Джулио Мазарини, французский политик, кардинал.

1903 Ирвинг Стоун, американский писатель.

1907 Аннабелла, французская актриса.

1913 Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.

1918 Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер.

1942 Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик.

1975 Taboo, американский рэпер, солист группы The Black Eyed Peas.

1977 Кронпринцесса Виктория,наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава.

Ушли из жизни:

1817 Жермена де Сталь, французская писательница и публицистка.

1993 Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор.

1995 Олесь Гончар (настоящее имя Александр Терентьевич Гончар), украинский писатель.

2002 Хоакин Балагер, доминиканский поэт, историк, президент Доминиканской Республики (1960-1961, 1966-1978, 1986-1996).

2017 Анн Голон, французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике.

Именины:

Алексей, Аркадй, Василий, Иван, Кузьма, Лев, Павел, Тихон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

14 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 10 июля 2018 года Не все изобретения одинаково полезны: Странные "девайсы" начала XX века Знаменательные события в истории: 9 июля 2018 года

Последние новости

Отнюдь не самые красивые мужчины, которые пользуются большим успехом у женщин (Фото) Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
18:03 Алена Шоптенко рассказала о ограничениях в своем рационе
18:00 ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0