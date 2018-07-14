Знаменательные события в истории: 14 июля 2018 года

Праздники:

Ирак - День революции.

Франция - День взятия Бастилии.

Швеция - День рождения кронпринцессы Виктории.

Южная Осетия - День миротворца.

История:

1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.

1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.

1894 Во Львове прошёл первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).

1941 Впервые в бою была применена знаменитая "Катюша".

1946 Вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока "Уход за ребенком и его воспитание".

1964 Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.

1976 В Канаде отменена смертная казнь.

2002 В Украине образована первая епархия римско-католической церкви.

Родились в этот день:

1602 Джулио Мазарини, французский политик, кардинал.

1903 Ирвинг Стоун, американский писатель.

1907 Аннабелла, французская актриса.

1913 Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.

1918 Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер.

1942 Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик.

1975 Taboo, американский рэпер, солист группы The Black Eyed Peas.

1977 Кронпринцесса Виктория,наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава.

Ушли из жизни:

1817 Жермена де Сталь, французская писательница и публицистка.

1993 Николай Реймерс, советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор.

1995 Олесь Гончар (настоящее имя Александр Терентьевич Гончар), украинский писатель.

2002 Хоакин Балагер, доминиканский поэт, историк, президент Доминиканской Республики (1960-1961, 1966-1978, 1986-1996).

2017 Анн Голон, французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике.

Именины:

Алексей, Аркадй, Василий, Иван, Кузьма, Лев, Павел, Тихон.