Знаменательные события в истории: 15 июля 2018 года

Праздники:

Всемирный день навыков молодежи.

День металлурга.

История:

1410 Состоялась Грюнвальдская битва.

1795 "Марсельеза" официально стала гимном Франции.

1799 Во время Египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень.

1916 Американский инженер Уильям Боинг основал компанию "Пасифик аэро продактс", сменившую через несколько месяцев название на "Боинг эрплейн".

1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона".

1988 На экраны США вышел фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

2006 Основан сервис микроблогинга Twitter.

2009 В авиакатастрофе Ту-154, летевшего из Ирана в Армению, погибли 168 человек[5].

2016 В Турции предпринята попытка военного переворота.

Родились в этот день:

1606 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.

1848 Вильфредо Парето, итальянский экономист и социолог.

1918 Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.

1963 Бригитта Нильсен, датская модель, киноактриса, бывшая жена Сильвестра Сталлоне.

1976 Дайан Крюгер, немецкая актриса и фотомодель.

Ушли из жизни:

1904 Антон Чехов, русский писатель и драматург.

1939 Ойген Блейлер, швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.

1990 Маргарет Локвуд, британская актриса.

1997 Джанни Версаче, итальянский модельер.

2012 Селеста Холм, американская актриса, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Именины: