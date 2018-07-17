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Знаменательные события в истории: 17 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 17 июля 2018 года
07:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 17 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день международного уголовного правосудия.

История:

1854 В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.

1868 Японская столица перенесена из Киото в Токио.

1917 В Великобритании из титулов изъяты все немецкие имена, в результате чего правящая Саксен-Кобург-Готская династия стала называться Виндзорской.

1973 В Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика.

1976 Открылись XXI летние Олимпийские игры в Монреале (Канада).

2014 Вблизи города Торез Донецкой области был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines (рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур), все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.

Родились в этот день:

1796 Камиль Коро, французский художник.

1797 Поль Деларош, французский живописец.

1846 Николай Миклухо-Маклай, путешественник и этнограф украинского происхождения.

1849 Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач), украинская писательница, мать Леси Украинки.

1898 Беренис Эббот, американский фотограф.

1935 Дональд Сазерленд, канадский актер и продюсер.

1949 Чико Фримен, американский джазовый тенор–саксофонист.

1954 Ангела Меркель, немецкий политик, федеральный канцлер Германии (с 2005 года).

1963 Летсие III, король Лесото.

1975 Вилле Виртанен (псевдоним - Darude), финский продюсер и диджей.

Ушли из жизни:

1793 Шарлотта Корде, французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата.

1907 Гектор Мало, французский писатель.

1959 Билли Холидей, американская джазовая певица.

2005 Джеральдин Фицджеральд, американская актриса, одна из членов Американского театрального холла славы.

2006 Микки Спиллейн, американский писатель, автор популярных детективов.

2010 Бернар Жиродо, французский актер, писатель, режиссёр, сценарист.

2015 Жюль Бьянки, французский автогонщик, победитель ряда чемпионатов, участник "Формулы-1".

Именины:

Алексей, Андрей, Богдан, Мария, Марк, Марфа, Ольга, Федор. 

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Все по теме:

17 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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