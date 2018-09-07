День Независимости Украины

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Знаменательные события в истории: 7 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 7 сентября 2018 года
07:18 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 7 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День независимости Бразилии.

Праздники День инженерных войск Вооруженных Сил Армении.

День салями в США.

История: 

1813 - В американской прессе впервые употреблено выражение "Дядя Сэм" (Uncle Sam).

1822 - Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

1860 - во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

1923 - Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.

1945 - В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобритании и Франции.

2002 - Футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые больше чем за 10 лет провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился весьма символично — с ничейным счетом 0:0.

2010 - аварийная посадка Ту-154М в Ижме (Россия).

2011 - катастрофа Як-42 под Ярославлем. Погибли 44 человека, включая хоккейную команду "Локомотив".

В этот день родились:

1533 Елизавета I, английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров.

1875 - Александр Мурашко, украинский художник.

1973 - Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.

1987 - Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1956 Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.

1962 - Тодось Осьмачка, украинский поэт.

1991 Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат.

1994 - Джеймс Клавелл, американский писатель и сценарист.

1994 - Теренс Янг, английский кинорежиссер и сценарист, один из создателей Бондианы.

1996 Хильда, аргентинская певица.

Именины: 

Владимир, Иван, Моисей. 

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Все по теме:

7 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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