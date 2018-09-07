Знаменательные события в истории: 7 сентября 2018 года
В этот день, 7 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День независимости Бразилии.
Праздники День инженерных войск Вооруженных Сил Армении.
День салями в США.
История:
1813 - В американской прессе впервые употреблено выражение "Дядя Сэм" (Uncle Sam).
1822 - Бразилия провозгласила независимость от Португалии.
1860 - во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.
1923 - Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
1945 - В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобритании и Франции.
2002 - Футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые больше чем за 10 лет провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился весьма символично — с ничейным счетом 0:0.
2010 - аварийная посадка Ту-154М в Ижме (Россия).
2011 - катастрофа Як-42 под Ярославлем. Погибли 44 человека, включая хоккейную команду "Локомотив".
В этот день родились:
1533 Елизавета I, английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров.
1875 - Александр Мурашко, украинский художник.
1973 - Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.
1987 - Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1956 Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.
1962 - Тодось Осьмачка, украинский поэт.
1991 Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат.
1994 - Джеймс Клавелл, американский писатель и сценарист.
1994 - Теренс Янг, английский кинорежиссер и сценарист, один из создателей Бондианы.
1996 Хильда, аргентинская певица.
Именины:
Владимир, Иван, Моисей.