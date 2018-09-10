Знаменательные события в истории: 10 сентября 2018 года
В этот день, 10 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день предотвращения самоубийств.
Рош аШана - еврейский Новый Год.
Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.
История:
1492 - Первое празднование Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября.
1939 - Канада объявляет войну Германии.
1941 - Группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом его фильма "Великий диктатор".
1961 - Катастрофа самолёта Douglas DC-6B после взлёта из ирландского аэропорта Шаннон (погибли все 83 человека).
1976 - столкновение Trident 3B и DC-9 над Загребом (Югославия). 177 погибших.
1977 - Тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина, как орудие смертной казни, будет запрещена.
1984 - Была открыта уникальность ДНК - "генетические отпечатки".
1988 - Штеффи Граф, победив на Открытом чемпионате США, стала первой теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем после аналогичного достижения австралийской спортсменки Маргарет Корт в 1970 году.
1988 - В Одессе начался первый конкурс комедийных фильмов "Золотой Дюк".
1990 - Папа Иоанн Павел II освятил в столице Кот-д’Ивуара базилику Богоматери Мира.
1993 - На телеканале "Fox Television" состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 1990-х годов "Секретные материалы".
1996 - ООН утверждает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
1998 - Спустя 5 минут после старта запущенная с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-2" упала вместе с 12 американскими спутниками связи "Глобалстар" в безлюдном месте в Хакасии.
В этот день родились:
1894 - Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.
1899 -Вольф Мессинг, советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка.
1941 - Стивен Гулд, американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки.
1955 - Лариса Долина, российская эстрадная и джазовая певица, актриса, Народная артистка России.
1960 - Колин Ферт, английский актер, продюсер.
1966 - Джо Ньювендайк, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).
1968 - Гай Ричи, английский кинорежиссер.
1972 - Максим Виторган, российский актер театра и кино, режиссер и ведущий.
1976 - Густаво Куэртен, бразильский теннисист, бывшая первая ракетка мира.
Ушли из жизни:
1797 - Мэри Годвин, английская писательница.
1859 - Томас Наттолл, английский ботаник и зоолог.
1979 - Агостиньо Нето, ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979).
1983 - Феликс Блох, швейцарский физик, Нобелевский лауреат.
2011 - Клифф Робертсон, американский актер, обладатель премии "Оскар".
Именины:
Алексей, Андрей, Анна, Арсений, Георгий, Денис, Захар, Иосиф, Лукьян, Макар, Николай, Павел, Степан.