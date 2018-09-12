Знаменательные события в истории: 12 сентября 2018 года
В этот день, 12 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.
Кабо-Верде - Национальный день.
Мексика - День памяти повешенных солдат батальона Святого Патрика.
Эфиопия - День национального восстания 1974 года, смещение с трона императора Хайле Селассие I.
Туркмения - День Рухнама.
История:
1898 - Открыт Киевский политехнический институт.
1910 - В Мюнхене впервые прозвучала "Симфония тысячи" Густава Малера.
1933 - Лео Силард предложил идею цепной ядерной реакции.
1940 - Во Франции найдена пещера Ласко.
1953 - Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.
1959 - с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции «Луна-2». Она станет первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.
2002 - Президент США Джордж Буш объявил о намерении Соединенных Штатов снова стать членом ЮНЕСКО, из состава которой они вышли 18 лет назад.
2007 - Президент Филиппин Джозеф Эстрада был приговорен к пожизненному заключению за разграбление страны.
2008 - В Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen на Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.
В этот день родились:
1494 Франциск I, французский король (1515-1547) из династии Валуа.
1897 Ирен Жолио-Кюри, французский физик, Нобелевский лауреа.
1897 Уолтер Гибсон, американский писатель, журналист, редактор.
1913 Джесси Оуэнс, американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.
1921 Станислав Лем, польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.
1966 - Ануше Ансари, американский ученый, первая космическая туристка среди женщин.
1967 - Луи Си Кей, американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссер, обладатель премий "Эмми" и "Грэмми".
1973 - Пол Уокер, американский актер.
1984 - Петра Марклунд, шведская певица.
1986 - Эмми Россум, американская певица, актриса.
Ушли из жизни:
1981 -Эудженио Монтале, итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.
2010 - Клод Шаброль, французский кинорежиссер.
Именины:
Алексей, Арсений, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел.