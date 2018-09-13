Знаменательные события в истории: 13 сентября 2018 года

Праздники:

Мексика - День памяти детей-героев, павших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.

США - Национальный день борьбы с целиакией.

Куприянов день, Журавлиное вече.

История:

1848 - во Львовском университете создана кафедра украинского языка.

1902 - в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

1922 - зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

1929 - Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие - пенициллин.

1960 - В США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.

1991 - президент США Дж. Буш отказал Израилю в выделении 10 миллиардов долларов для строительства домов для эмигрантов из СССР.

1995 - после футбольного матча Лиги чемпионов "Динамо Киев" - "Панатинаикос" испанский судья Лопес Ньето обвинил киевлян в попытке подкупа арбитров, после чего "Динамо" было отстранено от еврокубков на три года.

1997 - столкновение немецкого Ту-154 и американского C-141 над Атлантическим океаном близ юго-западного побережья Африки. Погибли 33 человека.

1999 - В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе.

2001 - 24 члена семьи Усамы бин Ладена воздушным путём покидают территорию США под опекой ФБР (в эти дни закрыты все аэропорты страны по причине терактов 11 сентября 2001 года).

2008 - серия терактов в Дели.

2010 - при крушении пассажирского самолёта ATR-42 в Венесуэле близ города Пуэрто-Ордас, погибли 15 человек, 36 ранены.

В этот день родились:

1894 - Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер.

1916 - Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа.

1944 - Жаклин Биссет, британская и американская киноактриса.

1968 - Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса.

1973 - Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.

1989 - Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Ушли из жизни:

1592 - Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.

1872 - Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист и атеист.

1949 - Август Крог, датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.

1959 Алексей Фатьянов, советский поэт, автор многих популярных песен.

1996 - Тупак Шакур, американский музыкант, рэпер и актер.

Именины:

Александр, Владимир, Геннадий, Мирон, Михаил.