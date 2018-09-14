Знаменательные события в истории: 14 сентября 2018 года

Праздники:

Новолетие, Славянский Новый год.

История:

1752 - Британия и ее колонии перешли на григорианский календарь.

1886 - Джордж Андерсон (George K. Anderson) запатентовал ленту для пишущей машинки.

1929 - футболисты киевского "Динамо" провели свой первый международный матч (со сборной рабочих Нижней Австрии).

1939 - в США в воздух поднялся первый вертолет И. И. Сикорского — VS-300. Машиной управлял сам конструктор.

1999 - организаторы конкурса "Мисс Америка" разрешили участвовать в нём разведённым женщинам и тем, кто делал аборты.

2007 - с космодрома Танэгасима запущена японская АМС Kaguya, предназначенная для исследования Луны.

2008 - Катастрофа Boeing 737 в Перми. Все находившиеся на борту 88 человек погибли — это одна из самых крупных авиакатастроф в России.

2008 - Внезапная активизация камчатского вулкана Шивелуч, приведшая к обрушению части его купола.

2010 - Сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

В этот день родились:

1618 Питер Лели, английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко.

1769 Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

1864 Роберт Сесил, британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат.

1952 Николай Гнатюк, советский и украинский эстрадный певец, народный артист Украинской ССР.

1981 Эшли Робертс, американская певица, танцовщица, хореограф, актриса, телеведущая.

1983 Эми Уайнхаус, английская певица, автор песен.

1988 Мартен Фуркад, французский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

1989 Джессика Браун Финдлей, британская актриса кино и телевидения.

Ушли из жизни:

1321 Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка.

1712 Джованни Кассини, итальянский астроном.

1901 Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897-1901), американский государственный деятель.

1927 Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

1937 Томаш Масарик, чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель.

1982 Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.

Именины:

Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.