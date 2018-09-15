Знаменательные события в истории: 15 сентября 2018 года

Праздники:

Международный день демократии.

День изобретателя и рационализатора Украины.

День фармацевтического работника Украины.

История:

911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией.

1830 Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге.

1916 Первая в истории мировых войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме.

1928 Английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.

1946 Болгария провозглашена народной республикой.

1949 Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ.

1971 День рождения экологической организации "Гринпис" (Greenpeace).

1973 Королем Швеции стал 27-летний Карл XVI Густав.

2000 В Сиднее состоялось открытие XXVII Летних Олимпийских игр.

В этот день родились:

1613 Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.

1804 Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.

1857 Уильям Хауард Тафт, 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель.

1890 Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес.

1946 Томми Ли Джонс, американский киноактер, обладатель "Оскара".

1946 Оливер Стоун, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трех "Оскаров".

1951 Йохан Нескенс, голландский футболист и тренер, входящий в список лучших футболистов мира "ФИФА 100".

1977 Том Харди, британский актер.

1977 Софи Даль, британская актриса, фотомодель и писательница.

1979 Патрик Марло, канадский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

1984 Гарри, герцог Сассекский, младший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

Ушли из жизни:

1907 Иван Карпович Тобилевич (Карпенко-Карий), драматург, один из корифеев украинского театра.

1938 Томас Вулф, американский писатель.

1989 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.

2006 Ориана Фаллачи, итальянская журналистка, писатель, публицист.

2008 Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы "Pink Floyd".

Именины:

Антон, Богдан, Виктор, Герман, Ефим, Иван, Леонид, Павел, Степан, Федор,