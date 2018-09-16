Знаменательные события в истории: 16 сентября 2018 года
В этот день, 16 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Международный день охраны озонового слоя.
День работников леса.
История:
1658 гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство.
1782 Впервые использована "Большая печать" правительства США.
1810 Мексика провозгласила независимость от Испании и начала освободительную войну.
1859 Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке.
1964 катастрофа Ан-8 в Гостомеле (Киев). Погибли 7 человек.
1971 катастрофа Ту-134 под Киевом. Погибли 49 человек.
1975 Папуа-Новая Гвинея объявила независимость от Австралии.
1976 многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.
1983 актер Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.
1987 В Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.
1992 Черная среда для британской валюты.
2000 в Сиднее открылись XXVII летние Олимпийские игры.
2007 инцидент с "Блэкуотер" в Багдаде.
2009 62-летний Юкио Хатояма стал новым премьер-министром Японии.
2011 во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей.
В этот день родились:
1387 Генрих V, Английский английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.
1685 Джон Гей, английский поэт и драматург.
1925 Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
1927 Питер Фальк, американский киноактер.
1952 Микки Рурк, американский киноактер (фильмы: "Девять с половиной недель", "Год Дракона", "Дикая орхидея" и др.), лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.
1956Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.
1958Дженнифер Тилли, американская актриса.
1963 Ричард Маркс, американский поп- и рок-певец, автор песен, продюсер.
1981 Сергей Билоущенко, украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр.
1981 Людмила Павленко, украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр.
1992 Ник Джонас, американский певец и актер, участник группы "Jonas Brothers".
Ушли из жизни:
1925 Александр Фридман русский математик и геофизик.
1967 Павел Тычина, выдающийся украинский поэт, переводчик, общественный деятель.
1977 Мария Каллас греческая и американская оперная певица.
1980 Жан Пиаже швейцарский психолог, автор работ о детской психологии.
1991 Ольга Спесивцева русская балерина.
2007 Роберт Джордан американский писатель.
Именины:
Алексей, Андрей, Василий, Иван, Илья, Петр, Роман, Сергей.