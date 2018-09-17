Знаменательные события в истории: 17 сентября 2018 года
В этот день, 17 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День спасателя Украины.
День Конституции и Гражданства в США.
День почитания пожилых людей в Японии.
Праздник иконы Божьей Матери, именуемой "Неопалимая Купина".
История:
1630 В Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон.
1787 Конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США.
1789 английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.
1859 Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединённых Штатов и присвоил себе титул Его Императорское Величество император Соединенных Штатов Нортон I и Протектор Мексики.
1957 Состоялась свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике.
1988 Открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея).
1991 прекращено дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться в Россию.
2006 в ПМР прошел Референдум о независимости Приднестровья.
В этот день родились:
1864 Михаил Коцюбинский, писатель, общественный деятель, классик украинской литературы.
1867 Масаока Сики, японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи.
1922 Агостиньо Нето, ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы (1975-1979).
1939 Владимир Меньшов, актер и режиссер, народный артист РСФСР, обладатель премии "Оскар".
1951 Кассандра Петерсон, американская киноактриса.
1952 Виктор Савченко, украинский советский боксер, двукратный призер Олимпийских игр.
1954 Михаэль Дорфман, израильский писатель, публицист, издатель и общественный деятель.
1960 Дэймон Хилл, автогонщик, чемпион мира (1996).
1968 Анастейша, американская поп-певица и автор песен.
1969 Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".
1976 Евгений Шестаков, украинский боксер.
1985 Александр Овечкин, российский хоккеист.
1997 Остон Мэттьюз, американский хоккеист.
Ушли из жизни:
1958 Фридрих Адольф Панет, немецкий химик и геохимик.
1940 Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссёр, драматург, педагог, народный артист СССР.
1987 Владимир Басов советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.
Именины:
Александр, Василий, Елена, Иван, Михаил, Петр, Федор.