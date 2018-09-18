День Независимости Украины

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Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 18 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Праздники Всемирный день мониторинга воды.

День национальной музыки в Азербайджане.

День астрономии в Армении.

День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

История:

1640 - в Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась Православная церковь.

1810 - провозглашена независимость Чили.

1918 - основан Одесский национальный политехнический университет.

1922 - в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.

1932 - король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.

1938 - на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем (Черный день).

1962 - катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами (Якутия). Погибли 32 человека.

1965 - Впервые наблюдалась Комета Икэя - Сэки.

1965 - Остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1976 - похороны Мао Цзэдуна.

1981 - Во Франции запрещена смертная казнь.

1990 - Торонто проиграл Атланте право провести летнюю Олимпиаду 1996 года.

1996 - на Украине введено штриховое кодирование товаров.

2006 - запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и одновременно первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.

2009 В 150 км от Исламабада в результате теракта погибли не менее 33 человек, более полусотни ранены.

2009 - В Японии изобретен стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.

1991 Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.

В этот день родились:

1475 Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Возрождения.

1819 Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1905 Грета Гарбо, шведская и американская киноактриса.

1929 Горская Алла Александровна, украинская художница-шестидесятница и известный деятель правозащитного движения 1960-х годов в Украине.

1939 Жоржи Сампайю, президент Португалии (1996-2006).

1949 Питер Лесли Шилтон, английский футболист.

1956 Петер Штястны, чехословацкий и канадский хоккеист, двукратный чемпион мира.

1961 Бернард Вербер, современный французский писатель.

1961 Джеймс Гандольфини, американский киноактер, обладатель премий "Эмми" и "Золотой глобус".

1971 Лэнс Армстронг, американский велогонщик; единственный спортсмен, 7 раз финишировавший первым в общем зачете "Тур де Франс".

1971 Анна Нетребко, оперная певица, народная артистка России.

1973 Джеймс Марсден, американский актер.

1973 Елена Говорова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр (2000)

Ушли из жизни:

1783 Леонард Эйлер, швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик.

1807 Франциск Смуглевич, польский художник.

1946 - Шумский Александр Яковлевич, украинский политический деятель.

1967 Джон Кокрофт, английский физик, Нобелевский лауреат.

Именины:

Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим,Захар, Раиса.

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Все по теме:

18 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 12 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 11 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 10 сентября 2018 года

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