День Независимости Украины

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Знаменательные события в истории: 19 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 19 сентября 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 19 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День рождения "Смайлика"

Международный день подражания пиратам.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

История:

1648 Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.

1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.

1891 в Монреаль прибыли первые украинские поселенцы.

1893 Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1928 в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

1952 в США актеру Чарли Чаплину предъявлено обвинение в сочувствии коммунистам.

1958 Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию.

1982 Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети

1985 землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла. Более 9000 чел. погибло, 30 000 ранено, 95 000 лишились жилья.

1991 в Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии.

2000 в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

2000 в Берлине совершена попытка поджога Рейхстага. 22-летний немец на своем автомобиле «Volkswagen Golf» попытался сквозь стеклянные витрины прорваться внутрь здания. Машина застряла. Позже выяснилось, что она была облита со всех сторон бензином.

2006 в Таиланде произошел государственный переворот.

В этот день родились:

1911 Уильям Голдинг, английский писатель-романист, Нобелевский лауреат.

1948 Джереми Айронс, английский актер, обладатель "Оскара".

1948 Михаил Фоменко, украинский футболист и футбольный тренер.

1949 Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица.

1959 Виктор Андриенко, украинский актер кино и телевидения, комик.

1960 Забужко Оксана, ведущая украинская писательница, поэтесса, эссеистика и публичная интеллектуалка.

1969 Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксёр, чемпион мира.

1977 Валерий Гончаров, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр.

1990 Юлия Джима, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014).

Ушли из жизни:

1843 Гаспар-Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый.

1881 Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США (с 4 марта по 19 сентября 1881 года).

1953 Климент Квитка, музыковед и фольклорист, человек Ларисы Косач (Леси Украинки).

1969 Зинаида Серебрякова, выдающаяся украинская и французская художница из семьи Бенуа-Лансере.

1985 Итало Кальвино, итальянский писатель, представитель неореализма.

Именины:

Андрей, Архип, Давид, Денис, Иван, Кирилл, Макар. 

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Все по теме:

19 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 13 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 12 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 11 сентября 2018 года

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