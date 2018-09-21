Знаменательные события в истории: 21 сентября 2018 года

Праздники:

Международный день мира.

Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

История:

1522 Напечатан "Новый Завет", переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий.

1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.

1937 вышел роман Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

1938 Польша потребовала от Чехословакии передачи чешской части Тешинской Силезии, включённой в состав Чехословакии в 1920 году решением Международной конференции в Спа.

1940 открыт Львовский театр оперы и балета.

1964 Мальта обрела независимость от Великобритании.

1972 президент Филиппин Фердинанд Маркос объявил в стране чрезвычайное положение и отменил конституцию.

1981 Белиз получил независимость от Великобритании.

1991 на референдуме 99 % избирателей проголосовали за независимость Армении.

1999 землетрясение на Тайване, более 2000 жертв.

2004 в Прибалтике зафиксировано землетрясение.

В этот день родились:

1452 Джироламо Савонарола, итальянский проповедник и общественный реформатор.

1756 Джон Макадам, шотландский инженер-дорожник.

1866 Шарль Николь, французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат.

1866 Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.

1868 Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.

1934 Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец, автор песен.

1947 Стивен Кинг, американский писатель, получивший прозвище "Король ужасов".

1950 Билл Мюррей, американский актер, кинорежиссер, сценарист.

1965 Валентин Джима, украинский биатлонист, участник Олимпийских игр (1994), отец Олимпийской чемпионки (2014) Юлии Джими.

1983 Мэгги Грейс, американская киноактриса.

1986 Линдси Стирлинг, американская скрипачка, танцовщица, сценическая артистка и композитор.

1989 Светлана Ромашина, российская спортсменка (синхронное плавание), пятикратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1576 Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.

1709 Мазепа Иван Степанович (Иван Мазепа-Колединский), гетман Украины в 1687-1709 гг.

1832 Вальтер Скотт, английский поэт, прозаик и историк.

1860 Артур Шопенгауэр, немецкий философ.

1905 Николай Бенардос, украинский изобретатель, создатель дуговой электросварки (1882).

1971 Бернардо Усай, аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат.

Именины:

Георгий, Иван, Мария.