Знаменательные события в истории: 23 сентября 2018 года

Праздники:

День машиностроителя на Украине.

Петр и Павел Рябинники.

История:

1848 День рождения жевательной резинки.

1932 Издан декрет "Об объединении частей арабского королевства", по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия.

1944 Начало принудительного выселения этнических украинцев из Польши на Украину.

1993 в ходе битвы за Сухуми абхазская артиллерия начала обстрел сухумского аэропорта, уничтожив самолёт Ту-134 с людьми.

1997 была анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.

1999 объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет.

2002 в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

2008 Презентация первой версии операционной системы Android.

В этот день родились:

1872 Соломия Крушельницкая, известная украинская оперная певица, педагог.

1900 Владимир Кубийович, украинский общественно-политический деятель, географ, демогарф, действительный член НОШ (1931), председатель НОШ в Европе (1952), главный редактор "Энциклопедии украиноведения" (1965-1984).

1916 Альдо Моро, итальянский государственный и политический деятель.

1920 Людмила Крутикова-Абрамов,а советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель.

1935 Маргарита Николаева, украинская советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

1938 Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

1939 Вячеслав Малец, украинский детский писатель ( "Голубой автобус", "Белина первого снега", "Осенние вьюге", и др.)

1943 Хулио Иглесиас, испанский певец.

1968 Чанго Спасюк, аргентинский музыкант Чама и аккордеонист украинского происхождения.

1976 братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир - бронзовый призер).

1992 Оксана Гаджий, украинская поэтесса.

Ушли из жизни:

1836 Андрей Разумовский, граф, позже князь, дипломат, сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, друг и меценат Бетховена.

1882 Фридрих Велер, немецкий химик.

1939 Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, основатель школы психоанализа.

1987 Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.

Именины:

Андрей, Василий, Павел, Петр, Семен.