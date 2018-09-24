Знаменательные события в истории: 24 сентября 2018 года

Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана

Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец

Мотор во второй раз подряд уступил в Лиге чемпионов