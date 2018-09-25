Знаменательные события в истории: 25 сентября 2018 года

Праздники:

Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

История:

1818 Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1911 одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца "Либертэ" (фр. "Liberté") прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек; 184 были ранены.

1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

1978 столкновение двух самолетов над Сан-Диего. На тот момент крупнейшая авиакатастрофа в США (144 погибших).

2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В этот день родились:

1897 Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат.

1944 Майкл Дуглас, американский киноактер и продюсер, обладатель двух "Оскаров".

1951 Людмила Ефименко, советская и украинская актриса, народная артистка Украины.

1966 Никколо Амманити, итальянский писатель.

1968 Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель.

1969 Кэтрин Зета-Джонс, английская и американская актриса, обладательница премии "Оскар".

1984 Анна Задорожнюк, украинская фигуристка.

1984 Татьяна Козлова, украинская волейболистка.

1989 Анна Князева, украинская легкоатлетка.

1992 Юлия Слободян, украинская художественная гимнастка.

1993 Максим Шемберев, украинский пловец.

1990 Мао Асада, японская фигуристка, призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

1777 Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном.

1849 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, скрипач и дирижер.

1970 Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1986 Николай Семенов, советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат.

2011 Вангари Маатаи, кенийская общественная деятельница, лауреат Нобелевской премии мира (2004).

Именины:

Алексей, Даниил, Иван,Николай, Семен, Федор.