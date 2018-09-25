День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Укртрансгаз" жалуется на газсбыты Фирташа в Нацкомиссию
"Укртрансгаз" жалуется на газсбыты Фирташа в Нацкомиссию
Новости: Врачи рассказали о состоянии раненого в Одессе активиста Михайлика
Врачи рассказали о состоянии раненого в Одессе активиста Михайлика
Новости: Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Новости: Ученые выяснили, что космонавты не смогут выжить в полете на Марс из-за радиации
Космонавты не смогут выжить в полете на Марс из-за радиации
X

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 25 сентября 2018 года
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 25 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

История:

1818 Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1911 одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца "Либертэ" (фр. "Liberté") прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек; 184 были ранены.

1945 В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

1978 столкновение двух самолетов над Сан-Диего. На тот момент крупнейшая авиакатастрофа в США (144 погибших).

2002 В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В этот день родились:

1897 Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат.

1944 Майкл Дуглас, американский киноактер и продюсер, обладатель двух "Оскаров".

1951 Людмила Ефименко, советская и украинская актриса, народная артистка Украины.

1966 Никколо Амманити, итальянский писатель.

1968 Уилл Смит, американский киноактер, режиссер и хип-хоп-исполнитель.

1969 Кэтрин Зета-Джонс, английская и американская актриса, обладательница премии "Оскар".

1984 Анна Задорожнюк, украинская фигуристка.

1984 Татьяна Козлова, украинская волейболистка.

1989 Анна Князева, украинская легкоатлетка.

1992 Юлия Слободян, украинская художественная гимнастка.

1993 Максим Шемберев, украинский пловец.

1990 Мао Асада, японская фигуристка, призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

1777 Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном.

1849 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, скрипач и дирижер.

1970 Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1986 Николай Семенов, советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат.

2011 Вангари Маатаи, кенийская общественная деятельница, лауреат Нобелевской премии мира (2004).

Именины:

Алексей, Даниил, Иван,Николай, Семен, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

25 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 19 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 17 сентября 2018 года

Последние новости

Холодницкий: Доказательная база в деле НАБУ против генпрокурора слабенькая Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 25 сентября Арестованный в Норвегии шпион оказался работником парламента РФ
Сегодня читают
01 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
02 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
03 Самолет Порошенко приземлился в США
04 Как избавиться от храпа: ученые назвали очень простой способ
05 Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Новости сегодня
08:23 Президент Ирана категорически против встречи с Трампом
08:20 Золотая молодежь Швейцарии: как живут дети богатых родителей (Фото)
08:18 Лиам Пейн выпустил клип на новую песню "First Time" (Видео)
08:14 Народный креатив: смешные надписи, вывески и объявления
08:10 Невероятное спасение: юноша из Индонезии заблудился в море на 49 дней (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Рецепт дня: зеленый суп с фрикадельками
Рецепт дня: зеленый суп с фрикадельками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь