Знаменательные события в истории: 26 сентября 2018 года
В этот день, 26 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Европейский день языков.
Всемирный день контрацепции.
История:
1789 Томас Джефферсон получил назначение на должность первого в истории США государственного секретаря.
1815 В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.
1887 Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
1907 Новая Зеландия и Ньюфаундленд стали доминионами Британской империи.
1957 Состоялась премьера мюзикла "Вестсайдская история".
1960 Самую длинную речь в истории ООН произнёс Фидель Кастро — 4 часа 29 минут.
1962 В результате военного переворота провозглашена Йеменская Арабская Республика.
1977 первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.
1992 катастрофа C-130 под Лагосом. Погибли не менее 158 человек.
1995 Украина принята в Совет Европы.
1996 Кагальницкая трагедия.
1997 катастрофа A300 под Меданом. Погибли 234 человека.
2016 подписание договора о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.
В этот день родились:
1754 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.
1874 Льюис Хайн, американский фотограф.
1887 Барнс Уоллес, английский ученый, инженер и изобретатель.
1888 Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.
1894 Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.
1898 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.
1936 Винни Мандела, южноафриканский политик, бывшая жена Нельсона Манделы.
1959 Илья Кормильцев, российский поэт, переводчик, автор текстов для "Nautilus Pompilius".
1965 Петр Порошенко, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, 5-й Президент Украины.
1979 Крис Куниц, канадский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион (2014).
1980 братья-близнецы Хенрик и Даниэль Седин, шведские хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира.
1981 Серена Уильямс, американская теннисистка.
Ушли из жизни:
1868 Август Мебиус, немецкий математик и астроном.
1902 Леви Страусс, американский промышленник, изобретатель джинсов.
2008 Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер.
2012 Федорук Сильвия Ольга, канадский физик, специалист в области исследований медицинской физики (диагностика раковых заболеваний), ректор Саскачеванского университета, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван. Дочь украинских эмигрантов.
2017 Людмила Белоусова, советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.
Именины:
Александр, Илья, Леонтий, Петр, Степан, Николай.