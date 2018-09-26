Знаменательные события в истории: 26 сентября 2018 года

Праздники:

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Европейский день языков.

Всемирный день контрацепции.

История:

1789 Томас Джефферсон получил назначение на должность первого в истории США государственного секретаря.

1815 В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.

1887 Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

1907 Новая Зеландия и Ньюфаундленд стали доминионами Британской империи.

1957 Состоялась премьера мюзикла "Вестсайдская история".

1960 Самую длинную речь в истории ООН произнёс Фидель Кастро — 4 часа 29 минут.

1962 В результате военного переворота провозглашена Йеменская Арабская Республика.

1977 первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.

1992 катастрофа C-130 под Лагосом. Погибли не менее 158 человек.

1995 Украина принята в Совет Европы.

1996 Кагальницкая трагедия.

1997 катастрофа A300 под Меданом. Погибли 234 человека.

2016 подписание договора о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.

В этот день родились:

1754 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.

1874 Льюис Хайн, американский фотограф.

1887 Барнс Уоллес, английский ученый, инженер и изобретатель.

1888 Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.

1894 Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.

1898 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.

1936 Винни Мандела, южноафриканский политик, бывшая жена Нельсона Манделы.

1959 Илья Кормильцев, российский поэт, переводчик, автор текстов для "Nautilus Pompilius".

1965 Петр Порошенко, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, 5-й Президент Украины.

1979 Крис Куниц, канадский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион (2014).

1980 братья-близнецы Хенрик и Даниэль Седин, шведские хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира.

1981 Серена Уильямс, американская теннисистка.

Ушли из жизни:

1868 Август Мебиус, немецкий математик и астроном.

1902 Леви Страусс, американский промышленник, изобретатель джинсов.

2008 Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер.

2012 Федорук Сильвия Ольга, канадский физик, специалист в области исследований медицинской физики (диагностика раковых заболеваний), ректор Саскачеванского университета, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван. Дочь украинских эмигрантов.

2017 Людмила Белоусова, советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

Именины:

Александр, Илья, Леонтий, Петр, Степан, Николай.