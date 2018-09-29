Знаменательные события в истории: 29 сентября 2018 года

Праздники:

Всемирный день сердца.

История:

1650 Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.

1717 произошло Гватемальское землетрясение 1717 годаruen, частично разрушившее город Антигуа-Гуатемала, столицу Генерал-капитанства Гватемала.

1833 смерть короля Испании Фернандо VII стала началом Первой Карлистской войны.

1842 Уильям Хенсон опубликовал проект самолета с паровым двигателем, на который он 28 марта 1842 года зарегистрировал патентную заявку.

1853 близ Шотландии разбилось на скалах парусное судно "Annie Jane". В кораблекрушении погибли 348 человек.

1897 впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре "Олимпо" на премьере спектакля "Креольский суд".

1926 закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1930 Джордж Бернард Шоу отказался принять титул пэра.

1938 Приговорен к казни украинский писатель, бандурист Гнат Хоткевич.

1941 Начало массовых расстрелов в местечке Бабий Яр во время Второй мировой войны.

1951 открыт 12-й спутник Юпитера - Ананке.

1973 во время землетрясения в Мексике погибло 700 человек.

1983 состоялся первый полет самолета Ан-74.

1988 Нобелевская премия мира присуждена миротворческим силам ООН.

2006 катастрофа "Боинга-737" в Бразилии.

В этот день родились:

1518 Якопо Тинторетто, итальянский живописец.

1758 Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал.

1810 Элизабет Гаскелл, английская писательница.

1845 Иван Карпович Тобилевич (Карпенко-Карого), драматург, один из корифеев украинского театра.

1866 Грушевский, первый президент Украины (УНР), выдающийся украинский историк, политический деятель, писатель, председатель Украинской Центральной Рады.

1881 Людвиг Мизес, австро-американский экономист.

1894 Торлейф Хеуг, норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион.

1901 Энрико Ферми, итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

1912 Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист.

1916 Наталья Кандыба, украинская актриса, мастер литературного чтения и дублирования, умерла в 1983 г. в Киеве.

1943 Лех Валенса, польский профсоюзный деятель, основатель и глава профсоюза, а затем партии "Солидарность", президент Польши (1990-95 гг.), Лауреат Нобелевской премии мира (1983).

1953 Ирина Грибулина, российская эстрадная певица, композитор, поэтесса.

1976 Андрей Шевченко, украинский футболист.

1989 Евгений Коноплянка, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины.

1993 Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад.

Ушли из жизни:

1902 Эмиль Золя, французский писатель-романист.

1913 Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя.

1930 Илья Репин, художник, живописец, мемуарист украинского происхождения.

1937 Раймонд Юри, американский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион.

Именины:

Алексей, Виктор, Иосиф, Людмила, Сергей.