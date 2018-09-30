День Независимости Украины

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Знаменательные события в истории: 30 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 30 сентября 2018 года
07:20 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 30 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день переводчика.

Всеукраинский день библиотек.

День усыновления на Украине.

Международный день глухих. 

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

История:

1791 В Вене состоялась премьера оперы "Волшебная флейта" - последнего произведения Моцарта.

1906 В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов.

В 1783 году французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат – наполненный горячим воздухом шар.

1938 Подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как "Мюнхенский сговор".

В этот день родились:

1794 Карл Йозеф Бегас, немецкий художник.

1882 Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения

1891 Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера.

1906 Майкл Иннес, английский писатель, биограф, автор детективов.

1964 Моника Беллуччи, итальянская актриса.

1975 Марион Котийяр, французская актриса.

1980 Мартина Хингис, швейцарская теннисистка, в прошлом первая ракетка мира.

1986 Оливье Жиру, французский футболист, нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции.

1994 Алия Мустафина, гимнастка, самая титулованная россиянка на XXX летних Олимпийских играх.

Ушли из жизни:

1990 Мишель Лейрис, французский писатель и этнолог

1994 Андре Львов французский микробиолог, Нобелевский лауреат.

2012 Барбара Энн Скотт, канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.

Именины:

Вера, Дмитрий, Иван, Любовь, Мирон, Павел. 

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Все по теме:

30 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 24 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 23 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 22 сентября 2018 года

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