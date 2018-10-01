Знаменательные события в истории: 1 октября 2018 года
В этот день,1 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Международный день пожилых людей.
Международный день музыки.
Всемирный день вегетарианства.
Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища).
Всемирный день архитектуры.
Международный день врача.
История:
1795 Присоединение Австрийских Нидерландов (будущей Бельгии) к Франции.
1887 открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.
1890 в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.
1895 Франция завладела Мадагаскаром.
1949 провозглашена Китайская Народная Республика.
1962 Барбра Стрейзанд подписала свой первый контракт с фирмой грамзаписи "Columbia Records".
1962 Нидерландская Новая Гвинея перешла под управление Временной исполнительной администрации ООН. Спустя полгода эта территория была передана Индонезии.
1964 в Японии запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн.
1971 во Флориде открыто самое крупное в мире место развлечений - "Дисней-уорлд".
1977 Пеле (Pelé) оставил большой футбол, забив в течение своей спортивной карьеры 1281 гол в 1363 играх. В последней игре Пеле один тайм сыграл за свой последний клуб нью-йоркский "Космос" и один - за бразильский "Сантос", в котором начинал свою легендарную футбольную карьеру.
1979 зона Панамского канала передана под юрисдикцию Панамы.
1994 острова Палау (Океания) стали независимым государством.
2017 Референдум о независимости Каталонии.
2017 Стрельба в Лас-Вегасе - одно из самых массовых убийств в США.
В этот день родились:
1881 Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании.
1924 Джеймс (Джимми) Картер, 39-й президент США (1977-1981), американский политик, Нобелевский лауреат.
1930 Ричард Харрис, ирландский актер.
1956 Тереза Мэй, британский политик, действующий премьер-министр Соединенного королевства (с 2016).
1969 Маркус Стивен, тяжелоатлет, серебряный призер Олимпийских игр (1999) и 27-й президент Науру (2007—2011).
1984 Эрика Элиссон, американская модель и актриса.
1989 Бри Ларсон, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1873 Эмиль Габорио, французский писатель, один из основоположников детективного жанра.
Именины:
Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Ирина, Петр, Сергей, Софья.