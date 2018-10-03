Знаменательные события в истории: 3 октября 2018 года

Праздники:

Германия - День немецкого единства (День объединения Германии).

Республика Корея - День образования государства.

Астафий Ветряк.

История:

1863 президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днём благодарения.

1866 по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.

1891 в результате сильного землетрясения в Абхазии образовалось озеро Амткел.

1929 Королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия.

1932 Ирак получил независимость от Великобритании.

1941 американские химики Лайл Гудхью (Lyle D. Goodhue) и Уильям Салливэн (William Sullivan) запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.

1952 Великобритания провела первое испытание ядерного оружия.

1952 Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.

1973 в Киеве открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке.

1990 состоялось объединение Германии.

2003 Жители Тибета провели свой конкурс красоты: на него отважилась явиться только 1 девушка (организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них - 20-летняя Церинг Кьи). Кьи получила титул "Мисс Тибет" и получила приз 2.000 $.

2003 В Дублине открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, и всё-таки возвращается в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.

В этот день родились:

1889 Карл фон Осецкий, немецкий журналист, лауреат Нобелевской премии мира (1935).

1895 Сергей Есенин, русский поэт.

1900 Томас Вулф, американский писатель.

1935 Армен Джигарханян, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

1962 Сергей Кузьминский, украинский музыкант, диджей, лидер группы "Братья Гадюкины".

1962 Томми Ли, американский рок-музыкант, бывший муж Памелы Андерсон.

1969 Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка "No Doubt", модельер, актриса.

1971 Кевин Скотт Ричардсон, американский музыкант, певец, участник группы "Backstreet Boys".

1973 Лина Хиди, британская актриса.

1973 Нив Кэмпбелл, канадская актриса.

1984 Эшли Николь Симпсон, певица, актриса.

1988 Алисия Викандер, шведская актриса.

1997 Цзинь Боян, китайский фигурист-одиночнник, чемпион четырёх континентов (2018 год).

Ушли из жизни:

1369 Маргарита Маульташ последняя правительница независимого Тирольского графства.

1896 Уильям Моррис английский художник и дизайнер, поэт и издатель.

1999 Акио Морита японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony.

2004 Джанет Ли, американская актриса.

Именины:

Александр, Василий, Иван, Олег, Татьяна, Федор.