Знаменательные события в истории: 7 октября 2018 года

Праздники:

День учителя.

История:

1571 Произошла битва при Лепанто - последнее в истории крупное сражение галерных флотов.

1806 в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1920 первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.

1958 Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР.

1959 космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны и передал изображения на Землю.

1966 из СССР были высланы все китайские студенты.

1978 катастрофа Як-40 Аэрофлота под Свердловском. Погибли 38 человек.

1982 в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла "Кошки" английских авторов Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса. В сентябре 2000 года состоялось его последнее - 7485-е - представление на Бродвее.

1991 Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины (День рождения НБУ).

2004 король Камбоджи Нородом Сианук отрекся от престола по состоянию здоровья. Через неделю на престол взошёл его младший сын.

В этот день родились:

1885 Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.

1896 Паулино Алькантара, испанский футболист филлипинского происхождения.

1952 Владимир Путин, российский государственный и политический деятель, президент России.

1952 Турищева Людмила, советская гимнастка, 3-кратная олимпийская чемпионка, президент Федерации гимнастики Украины.

1957 Джейн Торвилл, английская фигуристка, 4-кратная чемпионка мира по танцам на льду, олимпийская чемпионка (1988).

1959 Дилан Бейкер, американский актер.

1967 Тони Брэкстон, американская певица, автор песен и актриса.

1982 Анастасия Стоцкая, российская певица, актриса.

1983 Максим Траньков, российский фигурист, выступающий в парном катании.

1984 Тома Икута, японский певец и актер.

1993 Жан-Люк Бейкер, американский фигурист выступающий в танцах на льду, континентальный чемпион (2018 год).

Ушли из жизни:

1461 Потон де Сентрайль, французский полководец эпохи Столетней войны.

1849 Эдгар По, американский поэт, писатель, критик.

1962 Анри Орейе, французский горнолыжник, олимпийский чемпион.

1967 Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.

2016 Людмила Иванова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Именины:

Андрей, Виталий, Давид, Павел, Степан, Свекла.