Знаменательные события в истории: 23 ноября 2018 года

Праздники:
Черная пятница.
Всемирный день отказа от покупок.
Международный день акварели.
День благодарности труду в Японии.
День начала противостояния Южной Осетии и Грузии.
День Рудольфа Майстера в Словении.
День воинов Литвы.
День дорожной полиции Казахстана.
День памяти святого Георгия Победоносца.
История:
1904 - В США, в Сент-Луисе (шт. Миссури) закончились III Олимпийские игры.
1922 - Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив ее своей жене Нине.
1963 - В Британии показана первая серия телесериала "Доктор Кто".
1976 - Козани, Греция. После того, как самолет NAMC YS-11A-500 греческой компании Olympic Airways из-за плохой погоды был направлен в другой аэропорт, он разбивается в горной местности. Все 50 человек на борту погибают.
1985 - В результате теракта взорван "Боинг-737" египетской авиакомпании.
1991 - Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.
1994 - во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).
1996 - официальное окончание войны в Чечне.
2003 - в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.
2004 - День рождения компьютерной игры "World of Warcraft".
Родились в этот день:
1804 - Франклин Пирс, 14-й президент США (1853-1857), один из самых критикуемых американских президентов.
1887 - Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
1990 - Алена Леонова, российская фигуристка.
1992 - Майли Сайрус, американская киноактриса (Ханна Монтана), певица.
Ушли из жизни:
1572 - Аньоло Бронзино, итальянский художник, представитель маньеризма.
1983 - Николай Бажан, украинский писатель, философ, общественный деятель, переводчик, поэт, академик.
1990 - Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа.
Именины:
Александр, Анна, Борис, Денис, Константин, Николай, Ольга, Орест, Петр.