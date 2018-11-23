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Знаменательные события в истории: 23 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 23 ноября 2018 года
07:21 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 23 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Черная пятница.

Всемирный день отказа от покупок.

Международный день акварели.

День благодарности труду в Японии.

День начала противостояния Южной Осетии и Грузии.

День Рудольфа Майстера в Словении.

День воинов Литвы.

День дорожной полиции Казахстана.

День памяти святого Георгия Победоносца.

История:

1904 - В США, в Сент-Луисе (шт. Миссури) закончились III Олимпийские игры. 

1922 - Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив ее своей жене Нине.

1963 - В Британии показана первая серия телесериала "Доктор Кто".

1976 - Козани, Греция. После того, как самолет NAMC YS-11A-500 греческой компании Olympic Airways из-за плохой погоды был направлен в другой аэропорт, он разбивается в горной местности. Все 50 человек на борту погибают.

1985 - В результате теракта взорван "Боинг-737" египетской авиакомпании.

1991 - Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался.

1994 - во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).
1996 - официальное окончание войны в Чечне. 
2003 - в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.

2004 - День рождения компьютерной игры "World of Warcraft".

Родились в этот день:

1804 - Франклин Пирс, 14-й президент США (1853-1857), один из самых критикуемых американских президентов.

1887 - Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

1990 - Алена Леонова, российская фигуристка.

1992 - Майли Сайрус, американская киноактриса (Ханна Монтана), певица.

Ушли из жизни:

1572 - Аньоло Бронзино, итальянский художник, представитель маньеризма.

1983 - Николай Бажан, украинский писатель, философ, общественный деятель, переводчик, поэт, академик.

1990 - Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа.

Именины:

Александр, Анна, Борис, Денис, Константин, Николай, Ольга, Орест, Петр.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 23 ноября.
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