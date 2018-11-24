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Знаменательные события в истории: 24 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 24 ноября 2018 года
07:27 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф

В этот день, 24 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти жертв голодоморов в Украине.

День преподобного Феодора Студита, исповедника.

День друзей в США.

История:

1859 - В продаже появился труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

1874 - Американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.

1961 - Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.

1963 - Смертельное ранение при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальда, единственного подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди.

Родились в этот день:

1632 - Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист.

1784 - Закари Тейлор, 12-й президент США (1849–1850), крупный американский военачальник.

1815 - Грейс Дарлинг, национальная британская героиня.

1864 - Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец и график.

1888 - Дейл Карнеги, американский педагог, психолог, писатель.

1941 - Александр Масляков, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН.

1972 - Юрий Юрченко, украинский певец, композитор, лидер группы "Юркеш". Заслуженный артист Украины (2009).

1978 - Кэтрин Хайгл, американская актриса и продюсер.

Ушли из жизни:

1923 - Михель де Клерк, нидерландский архитектор.

1934 - Михаил Грушевский, украинский историк и Председатель Украинской Центральной Рады.

1956 - Гвидо Кантелли, итальянский дирижер.

1957 - Диего Ривера, мексиканский художник-монументалист.

1963 - убит Ли Харви Освальд, единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Дж. Кеннеди.

1991 - Фредди Меркьюри британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen.

1991 - Эрик Карр, ударник американской группы "Kiss".

Именины:

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан.

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История, Праздники, 24 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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