Знаменательные события в истории: 24 ноября 2018 года

Праздники:
День памяти жертв голодоморов в Украине.
День преподобного Феодора Студита, исповедника.
День друзей в США.
История:
1859 - В продаже появился труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов".
1874 - Американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.
1961 - Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.
1963 - Смертельное ранение при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальда, единственного подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди.
Родились в этот день:
1632 - Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист.
1784 - Закари Тейлор, 12-й президент США (1849–1850), крупный американский военачальник.
1815 - Грейс Дарлинг, национальная британская героиня.
1864 - Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец и график.
1888 - Дейл Карнеги, американский педагог, психолог, писатель.
1941 - Александр Масляков, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН.
1972 - Юрий Юрченко, украинский певец, композитор, лидер группы "Юркеш". Заслуженный артист Украины (2009).
1978 - Кэтрин Хайгл, американская актриса и продюсер.
Ушли из жизни:
1923 - Михель де Клерк, нидерландский архитектор.
1934 - Михаил Грушевский, украинский историк и Председатель Украинской Центральной Рады.
1956 - Гвидо Кантелли, итальянский дирижер.
1957 - Диего Ривера, мексиканский художник-монументалист.
1963 - убит Ли Харви Освальд, единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Дж. Кеннеди.
1991 - Фредди Меркьюри британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen.
1991 - Эрик Карр, ударник американской группы "Kiss".
Именины:
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан.