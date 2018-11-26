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Понедельник, 26.11.2018
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Знаменательные события в истории: 26 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 26 ноября 2018 года
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 26 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Киберпонедельник.

Всемирный день информации.

Международный день сапожника.

День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

История:

1394 - Сеул становится столицей Кореи.

1901 - Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.

1917 - В Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав "вольного казачества", принято решение о создании комиссии по охране края при Генеральном секретариату внутренних дел и демобилизационный комитет.

1963 - День рождения телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

1976 - в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка "Microsoft".

1979 - катастрофа Boeing 707 под Таифом, погибли 156 человек.

2005 - Установлена дата Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).

Родились в этот день:

1731 - Уильям Купер, английский поэт.

1857 - Фердинанд Соссюр, швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма.

1894 - Норберт Винер, американский ученый, основоположник кибернетики.

1939 - Тина Тернер, американская певица, автор песен, актриса.

1975 - Максим Аверин, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.

Ушли из жизни:

1855 - Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.

1926 - Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.

1942 - Болеслав Яворский, украинский музыковед, пианист, композитор и педагог.

2012 - Джозеф Мюррей (р. 1919), американский врач-трансплантолог, первым пересадивший почку человеку, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1990).

Именины:

Герман, Иван.

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История, Праздники, Именины, 26 ноября, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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