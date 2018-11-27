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Знаменательные события в истории: 27 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 27 ноября 2018 года
07:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 27 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День морской пехоты России.

День оценщика в России.

День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

День чествования студентов, погибших от рук испанского правительства.

История:

1895 - Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания.

1918 - основана Национальная Академия Наук Украины.

1983 - катастрофа Boeing 747 под Мадридом, погиб 181 человек.

1989 - взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.

Родились в этот день:

1701 - Андерс Цельсий, шведский астроном и метеоролог, именем которого названа температурная шкала.

1874 - Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль (1949-1952), ученый.

1940 - Брюс Ли ,американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств.

1953 - Борис Гребенщиков, советский и российский музыкант и поэт, композитор, лидер рок-группы "Аквариум".

1963 - Владимир Машков, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.

1960 - Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.

Ушли из жизни:

1852 - Августа Ада Кинг, английская графиня, математик, первая женщина-программист.

1889 - Идалия Полетика, русская аристократка, одна из активных фигур в стане светских врагов А.С.Пушкина.

1895 - Александр Дюма (сын), французский драматург.

1953 - Юджин О’Нил, американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936).

2013 - Нилтон Сантос, бразильский футболист, двукратный чемпион мира.

2014 - Филлис Дороти Джеймс, английская писательница, автор детективов.

Именины:

Анна, Виктор, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Михаил, Петр, Сергей, Федор, Филипп.

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История, Праздники, 27 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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