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Четверг, 29.11.2018
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Знаменательные события в истории: 29 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 29 ноября 2018 года
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 29 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день солидарности с палестинским народом.

День освобождения Албании.

День памяти святого апостола и евангелиста Матфея.

История:

1899 - Основан футбольный клуб "Барселона".

1941 - Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую.

1947 - Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

1963 - катастрофа DC-8 под Монреалем, погибли 118 человек.

1987 - взрыв Boeing 707 над Андаманским морем. Погибли 115 человек.

2009 - в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

2016 - в авиакатастрофе, унесшей более 70 жизней, погибла бо́льшая часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе".

Родились в этот день:

1778 - Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель.

1825 - Жан-Мартен, Шарко французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант "Шарко".

1849 - Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

1932 - Жак Ширак, французский политик, 22-й президент Франции (1995-2007).

1960 - Татьяна Назарова, народная артистка Украины и России.

1977 - Мария Петрова, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы.

Ушли из жизни:

1643 - Клаудио Монтеверди, итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений.

1924 - Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.

1981 - Натали Вуд, американская киноактриса русского происхождения.

2001 - Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор, продюсер, гитарист группы "The Beatles".

2010 - Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчица.

Именины:

Василий, Дмитрий, Макар, Михаил, Николай, Федор.

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История, Праздники, 29 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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