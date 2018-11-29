Знаменательные события в истории: 29 ноября 2018 года

Праздники:
Международный день солидарности с палестинским народом.
День освобождения Албании.
День памяти святого апостола и евангелиста Матфея.
История:
1899 - Основан футбольный клуб "Барселона".
1941 - Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую.
1947 - Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.
1963 - катастрофа DC-8 под Монреалем, погибли 118 человек.
1987 - взрыв Boeing 707 над Андаманским морем. Погибли 115 человек.
2009 - в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.
2016 - в авиакатастрофе, унесшей более 70 жизней, погибла бо́льшая часть бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе".
Родились в этот день:
1778 - Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель.
1825 - Жан-Мартен, Шарко французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант "Шарко".
1849 - Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.
1932 - Жак Ширак, французский политик, 22-й президент Франции (1995-2007).
1960 - Татьяна Назарова, народная артистка Украины и России.
1977 - Мария Петрова, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы.
Ушли из жизни:
1643 - Клаудио Монтеверди, итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений.
1924 - Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.
1981 - Натали Вуд, американская киноактриса русского происхождения.
2001 - Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор, продюсер, гитарист группы "The Beatles".
2010 - Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчица.
Именины:
Василий, Дмитрий, Макар, Михаил, Николай, Федор.