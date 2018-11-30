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Пятница, 30.11.2018
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Знаменательные события в истории: 30 ноября 2018 года

Знаменательные события в истории: 30 ноября 2018 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 30 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день домашних животных.

Международный день защиты информации.

День независимости Барбадоса.

День независимости Йемена.

История:

1609 - Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1700 - состоялась Битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.

1794 - Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал.

1922 - В возрасте 78 лет последний раз вышла на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар.

1936 - В Лондоне сгорел Хрустальный дворец.

1954 - американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога - это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.

1982 - выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.

Родились в этот день:

1667 - Джонатан Свифт, английский писатель и политический деятель.

1810 - Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.

1835 - Марк Твен, американский писатель, журналист.

1874 - Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат.

1951 - Назарий Яремчук, украинский певец, народный артист Украины.

1964 - Эмманюэль Любецки, мексиканский кинооператор, обладатель трёх премий «Оскар».

1965 - Бен Стиллер, американский актёр и кинорежиссёр.

1968 - Лоран Жалабер, французский велогонщик, лучший велосипедист конца 1990-х.

1969 - Эми Райан, американская актриса, продюсер.

1985 - Кейли Куоко, американская актриса.

1990 - Магнус Карлсен, норвежский шахматист.

Ушли из жизни:

1900 - Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель.

1982 - Леон Круаза, итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф.

2008 - Николай Черемухин, военный врач, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.

2009 - Милорад Павич, югославский и сербский писатель, историк сербской литературы.

2013 - Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

2013 - Пол Уильям Уокер IV, американский актёр.

2015 - Эльдар Рязанов, кинорежиссёр, сценарист, драматург, поэт, народный артист СССР.

Именины:

Геннадий, Георгий, Захар, Иван, Михаил. 

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История, Праздники, 30 ноября, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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