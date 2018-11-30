Знаменательные события в истории: 30 ноября 2018 года

Праздники:
Всемирный день домашних животных.
Международный день защиты информации.
День независимости Барбадоса.
День независимости Йемена.
История:
1609 - Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
1700 - состоялась Битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.
1794 - Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал.
1922 - В возрасте 78 лет последний раз вышла на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар.
1936 - В Лондоне сгорел Хрустальный дворец.
1954 - американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога - это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.
1982 - выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.
Родились в этот день:
1667 - Джонатан Свифт, английский писатель и политический деятель.
1810 - Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.
1835 - Марк Твен, американский писатель, журналист.
1874 - Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат.
1951 - Назарий Яремчук, украинский певец, народный артист Украины.
1964 - Эмманюэль Любецки, мексиканский кинооператор, обладатель трёх премий «Оскар».
1965 - Бен Стиллер, американский актёр и кинорежиссёр.
1968 - Лоран Жалабер, французский велогонщик, лучший велосипедист конца 1990-х.
1969 - Эми Райан, американская актриса, продюсер.
1985 - Кейли Куоко, американская актриса.
1990 - Магнус Карлсен, норвежский шахматист.
Ушли из жизни:
1900 - Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель.
1982 - Леон Круаза, итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф.
2008 - Николай Черемухин, военный врач, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.
2009 - Милорад Павич, югославский и сербский писатель, историк сербской литературы.
2013 - Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
2013 - Пол Уильям Уокер IV, американский актёр.
2015 - Эльдар Рязанов, кинорежиссёр, сценарист, драматург, поэт, народный артист СССР.
Именины:
Геннадий, Георгий, Захар, Иван, Михаил.