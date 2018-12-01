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Суббота, 01.12.2018
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Знаменательные события в истории: 1 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 1 декабря 2018 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 1 ноября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день борьбы со СПИДом.

День работников прокуратуры Украины.

День Первого Президента Республики Казахстан.  

День независимости Исландии.

День восстановления независимости Португалии.  

День национального единения Румынии.  

История:

1800 - Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.

1887 - напечатан роман "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.

1918 - Исландия стала суверенным государством в составе Датского королевства.

1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин.

1953 - В Чикаго вышел первый номер журнала "Playboy".

1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского "Днепра" забил свой первый гол в составе киевского "Динамо".

2006 - Закон об однополых браках вступил в силу в ЮАР, впервые на африканском континенте.

Родились в этот день:

1716 - Этьен Фальконе, французский скульптор.

1761 - Анна Мария Тюссо, французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.

1935 - Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

1937 - Вике-Фрейберга Вайра, президент Латвии (1999-2007).

1959 - Гарик Сукачев российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор.

1971 - Эмили Мортимер, британская и американская актриса.

1977 - Брэд Делсон, гитарист американской альтернативной рок-группы Linkin Park.

Ушли из жизни:

1866 - Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.

1914 - Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.

1947 - Годфри Харолд Харди,  английский математик.

1997 - Стефан Граппелли, французский джазовый скрипач.

2006 - Клод Жад, французская актриса.

Именины:

Николай, Платон, Роман. 

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История, Праздники, Именины, 1 декабря, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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