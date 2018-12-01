Знаменательные события в истории: 1 декабря 2018 года

Праздники:
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День работников прокуратуры Украины.
День Первого Президента Республики Казахстан.
День независимости Исландии.
День восстановления независимости Португалии.
День национального единения Румынии.
История:
1800 - Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.
1887 - напечатан роман "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.
1918 - Исландия стала суверенным государством в составе Датского королевства.
1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин.
1953 - В Чикаго вышел первый номер журнала "Playboy".
1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского "Днепра" забил свой первый гол в составе киевского "Динамо".
2006 - Закон об однополых браках вступил в силу в ЮАР, впервые на африканском континенте.
Родились в этот день:
1716 - Этьен Фальконе, французский скульптор.
1761 - Анна Мария Тюссо, французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.
1935 - Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.
1937 - Вике-Фрейберга Вайра, президент Латвии (1999-2007).
1959 - Гарик Сукачев российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор.
1971 - Эмили Мортимер, британская и американская актриса.
1977 - Брэд Делсон, гитарист американской альтернативной рок-группы Linkin Park.
Ушли из жизни:
1866 - Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.
1914 - Альфред Тайер Мэхэн, американский военный морской теоретик и историк.
1947 - Годфри Харолд Харди, английский математик.
1997 - Стефан Граппелли, французский джазовый скрипач.
2006 - Клод Жад, французская актриса.
Именины:
Николай, Платон, Роман.