Знаменательные события в истории: 5 декабря 2018 года

В этот день, 5 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

День работников статистики Украины.

Всемирный день почв.

История:

1925 - премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

1941 - Великобритания объявляет войну Финляндии, Венгрии и Румынии после их отказа прекратить военные действия против СССР.

1949 - Иерусалим провозгласили столицей Израиля

1952 - в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан.

1971 - в Буэнос-Айресе (Аргентина) открыли памятник Тарасу Шевченко.

1994 - заключен Будапештский меморандум.

2001 - началась первая Всеукраинская перепись населения.

Родились в этот день:

1782 - Мартин Ван Бюрен, 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель.

1803 - Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист.

1878 - Александр Олесь (Кандыба), украинский поэт.

1901 - Уолт Дисней, американский кинорежиссёр-мультипликатор, продюсер, художник.

1925 - Анри Орейе, французский горнолыжник, олимпийский чемпион.

1931 - Григор Тютюнник, украинский писатель.

1946 - Хосе Каррерас, испанский оперный певец (тенор).

1966 - Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

1976 - Эми Экер, американская актриса.

1982 - Кери Хилсон, американская певица и автор песен.

1995 - Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде (2018 год), чемпионка мира (2018 год).

Ушли из жизни:

1791 - Вольфганг Моцарт, австрийский композитор и музыкант.

1870 - Александр Дюма (отец), французский писатель и драматург.

1881 - Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик.

1926 - Клод Моне, французский художник, основатель импрессионизма.

1965 - Джозеф Эрлангер, американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1944).

2008 - Беверли Гарланд, американская актриса кино и телевидения.

2013 - Нельсон Мандела, политический деятель, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат.

2014 - Фабиола, королева Бельгии.

Именины:

Архип, Борис, Герасим, Марк, Михаил, Петр, Федор, Яков.