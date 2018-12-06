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Четверг, 06.12.2018
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Знаменательные события в истории: 6 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 6 декабря 2018 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 6 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Вооруженных Сил Украины.

День работников Министерства связи и информационных технологий Азербайджана.           

День прокуратуры Республики Казахстан.  

День Конституции в Испании.  

День независимости Финляндии.

День святого Николая у западных христиан.             

День святого Николая в Греции.

История:

1240 - После долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев.

1492 - Христофор Колумб открыл остров Гаити.

1741 - государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.

1995 - катастрофа Ту-154 под Хабаровском, погибли 98 человек.

2000 - открыт Ливерморий - химический элемент с атомным номером 116.

Родились в этот день:

1742 - Никола Леблан, французский химик-технолог.

1778 - Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.

1823 - Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед.

1871 - Николай Вороной, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер.

1910 - Туллио Крали, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.

1913 - Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.

1954 - Андрей Миненков, советский фигурист, двукратный чемпион мира в танцах на льду.

1967 - Джадд Апатоу, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1970 - Ульф Экберг, шведский музыкант, один из основателей и участник группы "Ace of Base".

1982 - Альберто Контадор Веласко, испанский велогонщик.

Ушли из жизни:

1892 - Вернер фон, Сименс немецкий инженер, ученый, изобретатель, промышленник, основатель фирмы Siemens.

1906 - Эли Дюкоммен, швейцарский журналист, борец за мир, Нобелевский лауреат.

1985 - Уолтер Гибсон, американский писатель, журналист, редактор.

1991 - Ричард Стоун, английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1984).

1992 - Георгий Майборода, украинский советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР.

2014 - Ральф Баер, изобретатель, "отец видеоигр".

2017 - Джонни Холлидей, французский рок-певец, композитор и актер.

Именины:

Алексей, Борис, Григорий, Иван, Федор. 

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История, Праздники, 6 декабря, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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