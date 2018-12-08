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Суббота, 08.12.2018
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Знаменательные события в истории: 8 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 8 декабря 2018 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 8 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

 Праздники:

Торжество непорочного зачатия Девы Марии у западных христиан.

Международный день художника.         

День Конституции Узбекистана.  

 День работников радио и телевидения Кыргызстана.                

День студента Болгарии и Македонии.

День матери в Панаме. 

 День конституции  Румынии.

История:

1941 - В Польше гитлеровцами впервые применён отравляющий газ для убийства евреев.

1955 - ПАСЕ утвердила свой флаг - нынешний флаг Евросоюза.

1963 - катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек - рекорд Гиннесса, как самая смертоносная молния.

1972 - катастрофа Boeing 737 в Чикаго. Погибли 45 человек - самая первая катастрофа Boeing 737.

1980 - Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных "The Beatles".

1987 - Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

1991 - в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

2005 - Происшествие с Boeing 737 в Чикаго - самолет при посадке выкатился с полосы и врезался в автомобиль.

2010 - со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым - SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2010 - японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса - пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км.

Родились в этот день:

1542 - Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).

1626 - Кристина, королева Швеции (1632-1654).

1844 - Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.

1919 - Екатерина Ющенко, автор первой в мире языка программирования высокого уровня ("Адресной язык программирования"), ученый-кибернетик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР.

1933 - Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

1934 - Алиса Бруновна Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР (1981).

1943 - Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы "The Doors".

1953 - Ким Бэсинджер, американская актриса, лауреат премии "Оскар".

1957 - Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.

1964 - Тери Хэтчер, американская актриса, лауреат премии "Золотой глобус".

1978 - Иэн Сомерхолдер, американский актер.

1982 - Ники Минаж, американская певица, рэпер и автор-исполнитель.

1985 - Меган Дюамель, канадская фигуристка, выступающая в парном катании; чемпионка мира и четырех континентов.

1989 - Джен Леджер, барабанщица и вокалистка американской рок-группы Skillet.

1993 - Анна София Робб, американская актриса.

Ушли из жизни:

1793 - Мари Жанна Дюбарри, официальная фаворитка французского короля Людовика XV.

1863 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская),  жена Александра Пушкина, праправнучка Гетмана Украины Петра Дорошенко.

1864 - Джордж Буль, английский математик и логик, основоположник математической логики.

1978 - Голда Меир, премьер-министр Израиля (1969-1974).

1979 - Николай Гриценко, украинский, советский актер театра и кино ("Анна Каренина", "Земля Санникова").

1980 - Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы "The Beatles".

1984 - Владимир Челомей, украинский ученый механик, генеральный конструктор ракетно-космической техники СССР.

Именины:

Александр, Василий, Виктор, Иван, Климент, Кузьма, Павел, Петр, Семен. 

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 8 декабря.
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