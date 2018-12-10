Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Сегодня в Совете ЕС обсуждают Украину и ситуацию в Керченском проливе
Сегодня в Совете ЕС обсуждают Украину и ситуацию в Керченском проливе
Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания &quot;желтых жилетов&quot;, выборы в Армении
Все самое главное за 9 декабря в Украине и мире
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Знаменательные события в истории: 10 декабря 2018 года

Знаменательные события в истории: 10 декабря 2018 года
07:42 Сегодня Телеграф

В этот день, 10 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День прав человека.

Нобелевский день - церемония вручения Нобелевской премии.

Всемирный день футбола.

Международный день прав животных.

Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".

День Конституции Таиланда.

История:

1768 - В Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств.

1848 - Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.

1901 - Состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.

1948 - Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Родились в этот день:

1798 - Александр Брюллов, русский архитектор, художник.

1821 - Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист.

1907 - Сидни Фокс, американская актриса.

1977 - Андреа Хенкель, немецкая биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира.

Ушли из жизни:

1851 - Карл фон Дрез, немецкий изобретатель.

1896 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии.

1929 - Франц Розенцвейг, немецко-еврейский философ.

1999 - Франьо Туджман, президент Хорватии (1990-1999).

2006 - Аугусто Пиночет, генерал, диктатор Чили с 1973 по 1990.

2017 - Виктор Потапов, советский яхтсмен, двукратный чемпион мира.

Именины:

Алексей, Борис, Василий, Гавриил, Дмитрий, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 10 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
05 "Мисс Вселенная 2018": стало известно, что случилось с пропавшей участницей конкурса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
Глава правительства Каталонии начал &quot;голодную забастовку&quot;
Глава правительства Каталонии начал "голодную забастовку"
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь